İzmir'de Sendika Grevi: İşçiler Adalet ve Eşitlik İçin Mücadele Ediyor

İzmir'de Grevdeki İşçiler Harekete Geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık sebebiyle başlatılan grevle seslerini duyuruyor. Genel-İş üyesi binlerce işçi, Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanarak haklarını arıyor.

Grevde Haykırılan Sloganlar

İşçiler, "İş, ekmek, adalet", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz" gibi sloganlar atarak halay çekti. Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, grevdeki işçilerin masadan uzaklaştırılmaya çalışıldığını ve halk ile karşı karşıya getirildiklerini belirtti.

İşçi Maaşları Tartışma Konusu

Gül, gidilen yerlerde işçi maaşlarının tartışıldığını aktararak, "Artık biz şuna inanıyoruz ki yarınlarda can güvenliğimiz kalmayacak. Bakkala gidiyoruz, bakkalcı maaşımızı tartışıyor," ifadesini kullandı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın maaşları halkla paylaşma önerisini eleştirerek, "Biz rakamlarımızı net olarak açıklıyoruz. Onlar brütleri açıklıyor," dedi.

Cemil Tugay’a Tepkiler Artıyor

Gül, Tugay'ın paylaşımında bahsettiği 65 bin ile 80 bin liralık maaş teklifinin içeriğini sorguladı. "Bu teklifin arkasındaki kalemleri biliyoruz; ikramiyemiz, gıda kartımız, öğrenim yardımımız... 65 bin ile 80 bin lira arası bir ücret belirliyorlar," dedi.

Adalet ve Eşitlik İçin Mücadele

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, grevi sadece daha fazla ücret istemek için değil, aynı zamanda adalet ve eşitlik için gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Kenar, "Aynı iş yerinde çalıştığımız mesai arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz. Bu haklar için verdiğimiz mücadeleyi kimse yok sayamaz," diyerek haklarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplandı. "İş, ekmek, adalet", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz" sloganları atan işçiler, halay çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev devam ediyor. İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplandı. "İş, ekmek, adalet", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz" sloganları atan işçiler, halay çekti.