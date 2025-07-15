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İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Baba ve İki Oğlu Gözaltına Alındı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan baba ve iki oğlu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 15:46
İzmir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Baba ve İki Oğlu Gözaltına Alındı

İzmir'de Silah Kaçakçılığı Baskını

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen bir baba ve iki oğlu, polisin gerçekleştirdiği bir operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip neticesinde, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen Zakir A. (59) ile oğulları Zeki A. (32) ve Musa A. (23)'nın yaşadığı eve baskın düzenledi.

Yapılan baskında 18 ruhsatsız tabanca, 135 tabanca namlusu, 37 fişek ve bazı silah parçaları ele geçirildi.

Musa A.'nın Hapis Cezası

Operasyon sırasında gözaltına alınan Musa A.'nın, silah ticareti suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Diğer Şüpheli İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Polis, operasyonda yer alan diğer şüpheli Murat A. (27)'nın yakalanması için çalışmalarına devam etmektedir.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen baba ve 2 oğlu...

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen baba ve 2 oğlu gözaltına alındı. Polis ekiplerince eve gizlenmiş 18 ruhsatsız tabanca, 135 tabanca namlusu, 37 fişek ile bazı silah parçaları ele geçirildi.

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