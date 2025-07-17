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İzmir'de Su Kesintisi Sancısı: Mahalle Sakinleri Kalıcı Çözüm Bekliyor

İzmir'in Yakaköy Mahallesi sakinleri, süregelen su kesintileri nedeniyle kalıcı çözüm talep ediyor.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 14:44
İzmir'de Su Kesintisi Sancısı: Mahalle Sakinleri Kalıcı Çözüm Bekliyor

İzmir'de Su Kesintisi Sorunu Büyüyor

İzmir'in Bornova ilçesinde, Yakaköy Mahallesi'nde günlerdir devam eden su kesintileri, 4 bin nüfuslu mahallenin sakinlerini isyan ettiriyor. İZSU ekipleri, tankerlerle mahalleye su taşımaya çalışırken, bu geçici çözüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak.

Bireysel Çözümler Yetersiz Kalıyor

Mahalle sakinleri, suların akmaması nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek, kendi kuyularından temin ettikleri suyu tankerlerle evlerine taşımak zorunda kalıyorlar. Ali Osman Kaptan, günlerdir süren su kesintileri sonrası yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, "Tankerle su taşımak çözüm değil. Taşıma suyla değirmen dönmez, kalıcı çözüm istiyoruz" dedi.

Eylem Sonrası Tepkiler Yükseldi

14 Temmuz tarihinde Bornova Belediyesi önünde yapılan eylemin ardından, İZSU ekiplerinin tankerle su taşıdığı ancak bu durumun yetersiz olduğu vurgulanıyor. Özcan Kaptan, sıcak havalarda artan su tüketimiyle birlikte şebeke basıncının düştüğünü ifade etti.

Çocuk Sağlığı Endişesi

Dört çocuk annesi Ayşe Mert, bahçesindeki eski kuyudan çıkardığı suları evine taşımak için traktör kullandığını belirtti. Taşınan suyun yetersizliğinden dolayı endişeli olduğunu dile getiren Mert, "Biz kalıcı çözüm istiyoruz. Çocuklarımız için endişeliyiz. Salgın hastalıkların yayılmasından korkuyoruz" şeklinde konuştu.

Tüm bu yaşananlar, mahalle sakinlerinin bu sorunun bir an evvel kalıcı şekilde çözülmesini talep ettiğini ortaya koyuyor. Sıcak yaz günlerinde su sorununun çözümü için yetkililerin harekete geçmesi bekleniyor.

İzmir'de 20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi...

İzmir'de 20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı. Mağdur edildiklerini ifade eden mahalle sakinleri, Bornova Belediyesi binası önünde yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

İzmir'de 20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi...

İzmir'de 20 gündür su kesintisinin yaşandığı 4 bin nüfuslu mahallenin sakinleri Bornova Belediyesi önünde eylem yaptı. Mağdur edildiklerini ifade eden mahalle sakinleri, Bornova Belediyesi binası önünde yaşadıkları duruma tepki gösterdi.

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