İzmir'de Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçiler İçin Eylem Devam Ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında ücretsiz izne çıkarılan 158 işçi için Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri tarafından düzenlenen eylem, Kültürpark'ta devam ediyor. Sendika üyeleri, 'haksız ve hukuksuz işten atılmalara izin vermeyeceğiz' yazılı pankartlar eşliğinde bir araya geldi ve sloganlar attı.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, protestonun sebebinin işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmeleri ve ESHOT bünyesindeki 236 otobüsün İZULAŞ'a devrinin durdurulması olduğunu ifade etti. Gül, İzmir halkının belediyeden hizmet beklediğini vurguladı ve eylemlerinin süreceğini belirtti.

Gül, ayrıca, 'Sendikamızın örgütlü olduğu ESHOT Genel Müdürlüğü'ne ait olan 236 adet otobüs, Belediye-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu İZULAŞ AŞ'ye devredilmeye başlandı. Eyleme katılan işçilere disiplin süreçleri başlatıldı. İZENERJİ şirketinde çalışan 148 üyemiz, kendi rızası olmadan belirsiz süreli ücretsiz izne çıkarıldılar. Kent Konseyi Müdürlüğü'nde çalışan 10 üyemiz ise 50 gün önce aynı durum ile karşılaştı' diye konuştu.

Engin Topal, Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı, belediyenin iştirak şirketine yapılan otobüs aktarımının kamu zararı oluşturduğunu savundu. Eylemin ardından sendika üyeleri, belediye hizmet binası önünde oturma eylemine geçerek, alkış ve ıslıklarla protestolarını sürdürdü.

Eylemin gün boyu devam edeceği bildirildi.

Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin işlerine geri dönmesi ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a devrinin durdurulması için başlattığı eyleme devam etti. Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, "haksız ve hukuksuz işten atılmalara izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açtı, slogan attı.

Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin işlerine geri dönmesi ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a devrinin durdurulması için başlattığı eyleme devam etti. Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, "haksız ve hukuksuz işten atılmalara izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açtı, slogan attı.