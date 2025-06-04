İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren jandarma ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Terör ve Organize Suçlarla Mücadelede Etkin Adım

İl Jandarma Komutanlığı, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarını kurutmak, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir çalışma yürüttü.

Operasyonun Detayları

Yürütülen çalışmalar kapsamında, iklimlendirme yöntemiyle kenevir üretimi yapılan ikametlere yönelik operasyon yapıldı. Bu operasyonda yapılan aramalar sonucunda:

183 kök skunk bitkisi

4 iklimlendirme çadırı

16 led panel

8 iklimlendirme filtresi

10 iklimlendirme fanı

8 havalandırma filtresi

ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 183 kök skunk bitkisi, 4 iklimlendirme çadırı, 16 led panel, 8 iklimlendirme filtresi, 10 iklimlendirme fanı ve 8 havalandırma filtresi ele geçirildi.