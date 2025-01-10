İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 26 bin sentetik ecza ve silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:14
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 26 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir Çiğli'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda, 26 bin sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon sırasında 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan Önemli Vuruş

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çiğli'de daha önce belirlenen bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada, sadece sentetik ecza değil, aynı zamanda ruhsatsız bir tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı, 6 bin 500 dolar ile 150 avro da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli ifadeler için jandarma karakoluna götürüldü. Bu tip operasyonların devam edeceği, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin sentetik ecza ele geçirildi, 1...

İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

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