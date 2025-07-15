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İzmir'de Viyadükten Düşen Tırın Sürücüsü Son Anda Kurtuldu

İzmir'in Menemen ilçesinde viyadükten düşen tırın sürücüsü, son anda araçtan atlayarak hayatını kurtardı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 17:29
İzmir'de Viyadükten Düşen Tırın Sürücüsü Son Anda Kurtuldu

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşanan bir kaza, anbean korku dolu anlara sahne oldu. Damacana su dolu bir tır, Kuzey Ege Otoyolu üzerinde virajı alamayarak viyadükten düştü.

Olay, 53 yaşındaki Hikmet Çelik yönetimindeki 35 AHG 338 plakalı tırın, Yahşelli Mahallesi yakınlarında bariyere çarpmasıyla başladı. Tırın viyadükten düşeceğini fark eden sürücü, hızla tırdan yola atladı.

Çelik’in bu ani kararı, onun hayatını kurtardı; zira tır, kontrolden çıkarak viyüdykten düştü. Düşmenin etkisiyle hem dorse hem de çekici parçalandı ve etrafa su dolu damacanalar yayıldı.

Sürücü Hikmet Çelik, kazadan hafif yaralarla kurtulurken, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede büyük bir panik yaşandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, damacana su dolu tır otoyolda virajı alamayarak viyadükten düştü, son...

İzmir'in Menemen ilçesinde, damacana su dolu tır otoyolda virajı alamayarak viyadükten düştü, son anda araçtan atlayan sürücü kurtuldu.

İzmir'in Menemen ilçesinde, damacana su dolu tır otoyolda virajı alamayarak viyadükten düştü, son...

İzmir'in Menemen ilçesinde, damacana su dolu tır otoyolda virajı alamayarak viyadükten düştü, son anda araçtan atlayan sürücü kurtuldu.

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