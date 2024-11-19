İzmir'de Vize Mağduru Öğrenciler İtalya Konsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti

İzmir'de eğitim hakkı kazanan ancak vize alamayan öğrenciler, aileleriyle birlikte İtalya Konsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Öğrenciler, vize sorunlarından dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

Konak ilçesindeki konsolosluk binası önünde bir araya gelen öğrenciler, İtalya'da eğitim alma hakkı kazandıklarını ancak çeşitli nedenlerden ötürü vize alamadıklarını bildirdiler. Grubun sözcüsü olarak konuşan velilerden Şenay Yalçıner, Türkiye'den İtalya'da eğitim hakkı kazanmış yaklaşık 1000 öğrencinin 30 Kasım'a kadar okula gidemediği takdirde üniversite kayıt haklarının yanacağını dile getirdi.

Yalçıner, vizelerini beklerken eğitim kurumlarına, kalacakları yurtlara ve evlere yapmaları gereken ödemeleri sürdürmelerinin öğrencilere maddi ve manevi büyük zararlar verdiğini vurguladı ve yetkililere çağrıda bulunarak, kendilerine yardım etmelerini talep etti.

Basın açıklamasının ardından öğrenciler ve aileleri, konsolosluk binasının önüne siyah çelenk bırakarak tepkilerini sembolik bir biçimde gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İtalya'da eğitim hakkı kazanmalarına rağmen vize alamayan bazı öğrenciler ile aileleri, ülkenin İzmir Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapıp siyah çelenk bıraktı. Grup adına velilerden Şenay Yalçıner (önde sağda), gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İtalya'da eğitim hakkı kazanmalarına rağmen vize alamayan bazı öğrenciler ile aileleri, ülkenin İzmir Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapıp siyah çelenk bıraktı. Grup adına velilerden Şenay Yalçıner (önde sağda), gazetecilere açıklamalarda bulundu.