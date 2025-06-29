İzmir'de Yangın: Seferihisar'da 5 Mahalle Tahliye Edildi

İzmir Valisi Elban'dan Seferihisar Yangını Açıklaması

İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ile Seferihisar ilçeleri arasında çıkan orman yangınına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Vali Elban, Seferihisar'da 5 mahallenin tahliye edildiğini belirterek, kuvvetli rüzgar nedeniyle hava araçlarının büyük kısmının çalışmaya devam edemediğini vurguladı.

Yangının Başlangıcı ve Etkileri

Yangın, saat 12.57 itibarıyla Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde başladı ve şiddetli rüzgar ile kuru havanın etkisiyle Seferihisar ilçesine ilerledi. Elban, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “70 ile 117 kilometre arasında değişen rüzgar hızı dolayısıyla hava araçlarımızın büyük bir çoğunluğu çalışamıyor” ifadesini kullandı.

Karadan Müdahale Çalışmaları

Kara ekipleriyle yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Elban, 1113 kişilik karasal ekibin yanı sıra 122 arazöz, 74 su tankeri ve 84 iş makinasiyle müdahalenin sürdüğünü belirtti. Rüzgarın gece yarısına kadar etkili olacağını aktaran Elban, “Yangınla mücadelede karada takviye yaptık” diye ekledi.

Yangın Nedeni ve Tahliye Detayları

Bölgedeki yangın nedeniyle Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı ve Kavakdere mahalleleri tahliye edildi. Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şöhretler Sitesi'nde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar evlerinden tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verirken, bazı vatandaşlarının ellerindeki kıyafetleri yangınla mücadele etmek için kullandıkları bildirildi. Elban, yangının elektrik telinden kaynaklandığının değerlendirildiğini ancak bu konuda henüz kesin bir bilgi olmadığını ifade etti.

Yangınla İlgili Son Durum

Vali Elban, Urla ve Çeşme'deki yangınların kontrol altına alındığını, fakat Gaziemir'de yangının sürdüğünü kaydetti. Yangınlar nedeniyle herhangi bir can kaybı veya ciddi yaralı bulunmadığını, yalnızca birkaç vatandaşın dumandan etkilendiğini bildirdi. Yangının söndürülmesi için gerekli çalışmalar devam etmektedir.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Yangın koordinasyon merkezinin bulunduğu Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Yangın koordinasyon merkezinin bulunduğu Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yaptı.