İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasında 119 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik büyük bir yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan 137 şüpheliden 119'u, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da dahil olmak üzere, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, İZBETON AŞ ve taşeron şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen yolsuzluk iddiaları üzerine odaklandı. Başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda başlatılan soruşturma süreci devam etmekte.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, çevik kuvvet polisleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastanelere götürüldü. Ardından, İzmir Adliyesine sevk edildiler.

Bu operasyon, 1 Temmuz tarihinde İZBETON AŞ ile ilgili yapılan denetimlerde, Sayıştay raporları, mülkiye müfettişi raporları ve bilirkişi raporlarına dayanarak başlatılmıştı. Şüpheliler arasında, İZBETON AŞ çalışanları ve çeşitli kooperatif üyelerinin yanı sıra, inşaat ve mühendislik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin sahipleri de yer alıyor.

Toplamda 157 şüpheli hakkında, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı alınmıştı. Söz konusu gelişmeler, İzmir'de önemli bir kamuoyu gündemi oluşturacak gibi görünüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 137 şüpheliden, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 119 kişi adliyeye sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 137 şüpheliden, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 119 kişi adliyeye sevk edildi.