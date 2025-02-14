İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Sezen Aksu Konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Sezen Aksu'nun saygın eserlerini, dünyaca ünlü şef Marcello Rota yönetiminde muhteşem bir konserle seslendirdi.

Etkinlik, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkıları, İZDSO'nun sanatsal yorumuyla bir araya geldi.

Konsere Hamdi Akatay Perküsyon Grubu ve piyanist Uğur Güneş de eşlik etti. Ayrıca, MAGMA Filarmoni Korosu'nun da sahne aldığı bu etkinliğin koro şefliğini Masis Aram Gözbek üstlendi.

Toplamda Aksu'nun 14 eserinin seslendirildiği bu etkinlik, dinleyicilerden büyük beğeni topladı ve müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını, dünyaca ünlü şef Marcello Rota yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde seslendirdi.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını, dünyaca ünlü şef Marcello Rota yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde seslendirdi.