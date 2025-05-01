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İzmir İşçileri, CHP Genel Merkezi'ne Yürüyüş Başlattı

Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan 17 kadın işçi, hakları için Ankara'ya yürüyüşe geçti.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 12:41
İzmir İşçileri, CHP Genel Merkezi'ne Yürüyüş Başlattı

İzmir'de İşten Çıkarılan İşçilerden Ankara'ya Yürüyüş

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran 2024 tarihinde işten çıkarılan 17 kadın işçi, seslerini CHP Genel Merkezi'ne duyurabilmek amacıyla Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Belediye Önünde Toplandılar

Belediye binası önünde bir araya gelen işçiler ve yakınları, çeşitli sloganlar atarak haklarını talep ettiler. İşçiler adına açıklamada bulunan Hale Ören Özdinçer, hukuki bir gerekçe olmaksızın işlerinden çıkarıldıklarını ve 11 aydır bu duruma karşın direndiklerini dile getirdi.

Adalet Talebi ve Mücadele Vurgusu

Özdinçer, Çiğli'den Ankara'ya yürüyeceklerini ve adaletsizliğe karşı seslerini yükselteceklerini belirtti. "Biz susmadık. Bizi kapı önüne koyanlar, susturmaya çalıştı. Sendikalarımız ve siyaset kulaklarını tıkadı ama biz buradayız ve sesimizi tüm Türkiye'ye duyuracağız" dedi.

Hakkı Geri İstiyorlar

Özdinçer, muhalefet partisi olan CHP'nin yönettiği belediyede meydana gelen haksızlığa dikkat çekerek, adalet vicdanla ve mücadeleyle sağlanırifadesini kullandı. "Talebimiz ayrıcalık değil; gasbedilen işimizin geri verilmesidir" diye konuştu.

Pankartlarla Yola Çıktılar

Yapılan konuşmanın ardından işçiler, ellerindeki "Yürüyen ayaklar, susturulan işçilerin sesidir. CHP'ye adalet, işçiye istisna mı? Adalet herkes için adalet" yazılı pankartla yürüyüşe geçti.

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran 2024'te işten çıkarılan 17 kadın işçi, seslerini CHP...

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran 2024'te işten çıkarılan 17 kadın işçi, seslerini CHP Genel Merkezi'ne duyurabilmek için Ankara'ya yürüyüş başlattı. Belediye binası önünde bir araya gelen işçiler ve yakınları, çeşitli sloganlar attı.

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran 2024'te işten çıkarılan 17 kadın işçi, seslerini CHP...

İzmir'in Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran 2024'te işten çıkarılan 17 kadın işçi, seslerini CHP Genel Merkezi'ne duyurabilmek için Ankara'ya yürüyüş başlattı. Belediye binası önünde bir araya gelen işçiler ve yakınları, çeşitli sloganlar attı.

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