İzmir Konak'ta 5 Katlı Metruk Binada Yangın Söndürüldü

Olay ve müdahale

İzmir’in Konak ilçesi Kestelli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı metruk binada yangın çıktı. Binanın 1. katında bir çöp yığını henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 3 arazöz, merdivenli araç, tonaj aracı ve AKS aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekipler hızla müdahale etti.

Müdahale sırasında binada mahsur kalan 2 vatandaşı ekipler kurtardı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

