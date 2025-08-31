DOLAR
İzmir Konak'ta 5 Katlı Metruk Binada Yangın Söndürüldü

İzmir Konak'ta 5 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; 2 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 01:07
İzmir Konak'ta 5 Katlı Metruk Binada Yangın Söndürüldü

İzmir Konak'ta 5 Katlı Metruk Binada Yangın Söndürüldü

Olay ve müdahale

İzmir’in Konak ilçesi Kestelli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı metruk binada yangın çıktı. Binanın 1. katında bir çöp yığını henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait 3 arazöz, merdivenli araç, tonaj aracı ve AKS aracı ile çok sayıda personel sevk edildi. Ekipler hızla müdahale etti.

Müdahale sırasında binada mahsur kalan 2 vatandaşı ekipler kurtardı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde 5 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

İzmir’in Konak ilçesinde 5 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

İzmir’in Konak ilçesinde 5 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

