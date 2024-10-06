İzmir Körfezi İçin Acil Eylem Planı Hazırlandı

İzmir Körfezi'nde Acil Eylem Planı Uygulanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla hazırlanan İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı, bölgede yaşanan toplu balık ölümleri ve kirlilikle mücadele amacı taşıyor.

Bilk Kurulu Oluşturuldu

Bakanlık, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve ölümler sonrası, 35 akademisyenden oluşan bir bilim kurulu kurarak incelemelere başladı. Bu ekibin yaptığı çalışmalar sonucunda çevresel sorunları çözmek için bir plan hazırlandı.

Kısa Vadeli Çözümler Sunulacak

Bilim kurulu tarafından geliştirilen 14 maddelik eylem planı, kirliliğe bağlı oksijen eksikliği nedeniyle tehdit altındaki marine ekosistemi için hayati öneme sahip çözüm önerileri sunacak. Bu öneriler, yerel yöneticilere rehberlik edecek şekilde tasarlandı.

Hayata Geçirilecek Projeler

Hazırlanan eylem planı, Bakanlık ve İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi ilgili kurumlar tarafından uygulamaya geçirilecek. Ayrıca, orta ve uzun vadeli eylem planı hakkında ek bilgiler, önümüzdeki aylarda kamuoyuna açıklanacak.

Basın Toplantısı

Eylem planının detayları, yarın saat 14.00'te İzmir İktisat Kongresi binasında yapılacak basın toplantısıyla duyurulacak.