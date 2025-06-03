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İzmir, Mavi Bayraklı Plajlarıyla Çevreci Turizmde Öne Çıkıyor

İzmir, 64 mavi bayraklı plajı ile çevreci turizmde yükselerek Antalya ve Muğla'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 12:26
İzmir, Mavi Bayraklı Plajlarıyla Çevreci Turizmde Öne Çıkıyor

İzmir, Mavi Bayraklı Plajlarıyla Çevreci Turizmde Öne Çıkıyor

TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Ayhan Örten, İzmir'in mavi bayraklı plaj sayısının artmasının sevindirici olduğunu açıkladı. İzmir, temiz denizi ve kıyılarıyla Türkiye'de en fazla çevre ödüllü kıyıya sahip üçüncü il olarak turizmde dikkat çekiyor.

64 Mavi Bayrak ve Yükselen Trend

İzmir, 64 mavi bayraklı plajı ve 6 marinasıyla Türkiye'de bu alanda Antalya ve Muğla'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. 2020 yılında 52 olan mavi bayraklı plaj sayısı, 2025 yılı itibarıyla 64'e ulaştı. Su kalitesi, çevre ve can güvenliği gibi kriterlere göre verilen mavi bayrak, turizmde tercih sebebi haline geliyor.

Çevre Duyarlılığı ve Eğitim Önemli

Örten, mavi bayraklı plaj sayısının arttığını belirterek, bu konuda işletmecilerin ve vatandaşların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye, 577 mavi bayraklı plajıyla dünya genelinde üçüncü sırada yer alırken, potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

Kalite ve Süreklilik Vurgusu

TÜRÇEV'in mavi bayrak programı, yüzme su kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği gibi dört ana başlık altında kriterler sunuyor. Mavi bayrak, bu kriterleri karşılayan plajlar için uluslararası bir çevre ödülü niteliği taşıyor. Eğitim çalışmaları da özellikle gençler aracılığıyla uzun vadede etkili sonuçlar sağlıyor.

Turizmde Mavi Bayrak Tercih Sebebi

Örten, mavi bayrağın çevre duyarlılığı yüksek turistlerin destinasyon tercihlerinde belirleyici olduğuna vurgu yaptı. Mavi bayrak, uluslararası bir eko-etiket olarak, rezervasyonlarda tercihlerin yüzde 50’sini etkileyebiliyor. Yurt içinde de vatandaşlar mavi bayraklı plajları daha fazla tercih ediyor.

Gelecek İçin Umut Verici Hedefler

Örten, İzmir'in mavi bayraklı plaj sayısını iki katına çıkarma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ancak, sayıyı yükseltmek için kalite ve sürdürülebilirliğin ön planda tutulması gerektiğini ifade etti. Bu alanda istekli işletmecilerin başvuru sayısının artmakta olduğunu da sözlerine ekledi.

Temiz denizi ve kıyılarıyla İzmir, Türkiye'de en fazla çevre ödüllü kıyıya sahip üçüncü il olarak...

Temiz denizi ve kıyılarıyla İzmir, Türkiye'de en fazla çevre ödüllü kıyıya sahip üçüncü il olarak turizmde yükseliyor. İzmir, mavi bayraklı 64 plajı ve 6 marinasıyla Türkiye'de bu alanda Antalya ve Muğla'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Ayhan Örten, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Temiz denizi ve kıyılarıyla İzmir, Türkiye'de en fazla çevre ödüllü kıyıya sahip üçüncü il olarak...

Temiz denizi ve kıyılarıyla İzmir, Türkiye'de en fazla çevre ödüllü kıyıya sahip üçüncü il olarak turizmde yükseliyor. İzmir, mavi bayraklı 64 plajı ve 6 marinasıyla Türkiye'de bu alanda Antalya ve Muğla'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Ayhan Örten, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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