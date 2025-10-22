İzmir Merkezli DEAŞ Operasyonu: 18 Şüpheli Gözaltında

İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alındı; 3 kişi aranıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 11:02
İzmir merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada gözaltılar gerçekleştirildi.

Operasyonun ayrıntıları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.

