İzmir Orman Yangınları Sonrası Yapı Durumu Açıklandı

İzmir'deki Orman Yangınlarının Etkileri

Bakan Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarından sonra incelemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

52 Bina İncelendi

Kurum, gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 52 bina ve 97 bağımsız bölümün tespit edildiğini belirtti.

Yıkık ve Hasarlı Yapılar

Yapılan değerlendirmelere göre, bu yapıların 43'ünün yıkık, 45'inin ise ağır veya orta hasarlı olduğunu bildirdi. Yangınların yarattığı tahribatın boyutları daha da netleşiyor.

Orman yangınları sonrası, zarar gören yapılar için gerekli önlemlerin alınacağı açıklandı.