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İzmir Tire'de Otluk Alandan Yerleşim Alanlarına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir'in Tire ilçesinde başlayan yangın yerleşim alanlarına sıçradı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 18:10
İzmir Tire'de Otluk Alandan Yerleşim Alanlarına Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alandan yerleşim alanlarına sıçrayan bir yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgilere göre, Alacalı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, mahalledeki yerleşim yerlerine, ağıllara ve samanlıklara sıçradı. Yangın nedeniyle çok sayıda vatandaş, mahallenin içerisindeki hayvanlarını güvenli bölgelere taşıdı.

Mahallede yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla tankerlerle yangına müdahaleye çalışırken, kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alanda başlayıp, yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale...

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alanda başlayıp, yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alanda başlayıp, yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale...

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alanda başlayıp, yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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