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İzmir Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir Kemalpaşa'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 12:04
İzmir Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, uykuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Emniyet Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, toplamda 999 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, bir tüfek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına Alınma ve Sonrası

Operasyon sırasında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Ekipler, çalışmalarda, 999 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tüfek ve 2 kesici alet ele geçirdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan...

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Ekipler, çalışmalarda, 999 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tüfek ve 2 kesici alet ele geçirdi.

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