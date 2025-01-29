İzmir Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda, uykuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Emniyet Ekiplerinin Başarılı Operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, toplamda 999 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, bir tüfek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına Alınma ve Sonrası

Operasyon sırasında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Ekipler, çalışmalarda, 999 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tüfek ve 2 kesici alet ele geçirdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Ekipler, çalışmalarda, 999 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi, tüfek ve 2 kesici alet ele geçirdi.