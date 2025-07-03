İzmir Valisi Elban'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Son Durum Açıklaması

İzmir'de Orman Yangınları Üzerine Açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Elban, yangınların belirli noktalara sıkıştırıldığını ve kısa süre içinde kontrol altına alınmasının beklendiğini ifade etti.

Yangın Bölgelerinde İncelemeler Yapıldı

Çeşme'deki yangın alanında incelemelerde bulunan Vali Elban, söndürme çalışmaları ile ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı. Yangının otoyol bölgesine sıkıştırıldığını belirten Elban, risk nedeniyle 3 mahalleyi tedbiren tahliye ettiklerini hatırlattı.

Yangınla Mücadele Çalışmaları

Elban, yangına karşı hem havadan hem de karadan mücadelelerin sürdüğünü aktararak, “Yangın, saatte 85 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle çok hızlı yayılıyor. Düzensiz rüzgar ise sürekli yer değiştirerek müdahaleyi zorlaştırıyor.” dedi. Ancak, yangının otoyol bölgesine sıkıştırıldığını umarak, yangının kontrol altına alınması için en kısa sürede iyi haberlerin geleceğini söyledi.

Çeşme ve Ödemiş’te Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Vali Elban, Çeşme ve Ödemiş’te devam eden yangınları söndürmek için 9 uçak, 22 helikopter, 1100 civarında kara aracı ve 6000 personelin çalışmalarda yer aldığını bildirdi. Ayrıca, lifti geçmiş 8 günden beri çeşitli yerlerde yangınların meydana geldiğini belirtti.

Yangınların Kaynağı Elektrik Hatları

Yangınların, elektrik hatlarından kaynaklandığını dile getiren Elban, Seferihisar, Foça ve Aliağa'daki yangınların da bu duruma bağlı olduğunu vurguladı. Elban, “İnsan ya da sabotaj kaynaklı bir yangın yok” dedi.

Üzücü Bir Kayıp

Ödemiş'teki yangınla ilgili de bilgi veren Vali Elban, yangının 21.30 itibarıyla başladığını ve iki mahalleyi tahliye etmek için çalışmaların hızla devam ettiğini anlattı. Suçıktı Mahallesi'nden 37 vatandaşın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, ancak 81 yaşındaki bir amcanın dumandan etkilenerek vefat ettiğini üzüntüyle açıkladı.

Ekiplerin Koordineli Çalışması

Yangınların kontrol altına alınması ve müdahale özenine dikkat çeken Elban, AFAD, itfaiye, belediye, UMKE, emniyet ve jandarma ekiplerinin uyum içinde çalıştığını vurgulayarak, tüm ekiplerine teşekkür etti.

İzmir-Çeşme Otoyolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başlayan yangının, orman ve makilik alana sıçraması nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir-Çeşme Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme'deki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Elban, incelemenin ardından bölgedeki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme'deki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Elban, incelemenin ardından bölgedeki gazetecilere açıklamalarda bulundu.