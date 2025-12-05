İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi

İzmit Süverler Mahallesi'nde mıcır yüklü 08 ABM 155 plakalı kamyonun damperi devrildi; sürücü panikleyip baygınlık geçirdi, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:03
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi

İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Süverler Mahallesinde altyapı çalışmaları sırasında, mıcır taşıyan 08 ABM 155 plakalı kamyonun damperi devrildi. Olayda aracın kupasının zarar görmediği bildirildi.

Olayda ilk müdahale

Panik yaşayan sürücü yaşadığı korku sebebiyle baygınlık geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüye vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneye naklini talep etmediği öğrenildi.

Muhtarın açıklaması

Süverler Mahalle Muhtarı Neşet Akdeniz, "Köyümüzde doğal gaz sebebiyle altyapı çalışması var. Yaşanan yük dengesizliğinden dolayı kaza meydana geldi. Ölü veya yaralı yok. Sadece dorse devriliyor. Şoför olay sebebiyle baygınlık geçirdi ancak ayılttık. Herhangi bir sorun yok" dedi.

İnceleme sürüyor

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

