İznik Gölü'nde Kayıp 6 Yaşındaki Çocuk İçin Geniş Arama Başladı

Ursa'nın Orhangazi'de İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki E.Ç için jandarma, polis ve Mudanya Deniz Polisi dalgıçlarıyla arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:04
Ursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuk için geniş çaplı arama başlatıldı.

Olayın gelişimi

Bilecik'ten, İznik Gölü yakınındaki çamlık alana ailesiyle piknik yapmak için gelen E.Ç, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarının kapsamı

Arama çalışmalarına İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sudan destek veriyor. Çalışmalar, Mudanya Deniz Polisine bağlı dalgıçlar eşliğinde sürdürülüyor. Ekipler bölgeyi karadan ve sudan tarıyor; çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.

Yetkililerden şu ana kadar yapılan açıklamada arama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü belirtilirken, aileye de destek verildiği kaydedildi.

