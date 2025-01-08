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Jandarma Aracını Çalan Zanlı, Kuzeninden Özür Dilerken Yakayı Ele Verdi

Silivri'de, kuzeninin otomobilini çalan zanlı, jandarmanın aracını çaldı. Olayla ilgili arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 11:25
Jandarma Aracını Çalan Zanlı, Kuzeninden Özür Dilerken Yakayı Ele Verdi

Çalıntı Araç Olayında Şaşırtıcı Gelişmeler

Silivri'de, kuzeninin otomobilini çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin yakalama çabalarına karşı kendisine ait devriye aracını çalarak kaçtı. Olay, çalıntı araç ihbarı üzerine jandarmanın Kurfalı’daki at çiftliğine gitmesiyle başladı.

Olayın Seyri

Mustafa S. isimli zanlının, çalıntı aracı at çiftliğine götürdüğü ihbarı üzerlerine giden jandarma ekipleri, burada kuzenine ait aracı buldu. Araç muhafaza altına alındıktan sonra, şüpheli Tayyip F. jandarma aracıyla kısa süre içinde devriye ekiplerine karşı harekete geçti.

Jandarma ekiplerinin dikkatini çeken olayda, Tayyip F. bir anda sürücü koltuğuna oturarak devriye aracını çalmayı başardı. Hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri gişelerine kadar devam etti ve burada bariyerlere çarparak kaçışını sürdürdü.

Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çalınan jandarma aracı daha sonra Okmeydanı’nda terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Olayla ilgili etkileyici detaylar, şüphelinin cep telefonundan elde edilen görüntülerde yer aldı. Bu görüntülerde Mustafa S., kuzeninden özür dilerken aynı zamanda çaldığı aracın konumunu belirtiyor.

Jandarma, olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için tüm imkanlarını seferber etti.

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