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Japonya'da Çığ Felaketi: 100 Kişi Kaplıca Otellerinde Mahsur Kaldı

Japonya'nın Fukuşima bölgesinde iki çığ nedeniyle kaplıca otellerinde 100'den fazla kişi mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:52
Japonya'da Çığ Felaketi: 100 Kişi Kaplıca Otellerinde Mahsur Kaldı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima bölgesinde meydana gelen iki çığ, tatilcileri ve misafirleri kapsayan büyük bir felakete yol açtı. Resmi Kyodo ajansı tarafından verilen bilgilere göre, Tsuçiyu Kaplıcası çevresinde meydana gelen bu olayda, 100'ü aşkın kişi kaplıca otellerinde mahsur kalmış durumda.

Bu çığlar, yerel saatle 04.00 ve 11.00 sularında meydana geldi ve sonuç olarak, beldede bulunan iki otelin yolları kapandı. İki çığın ardından belde genelinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı, bu da kaplıca otellerine ulaşımı imkansız hale getirdi.

Yerel yetkililer, kapanan yolların açılması için kar küreme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ancak yaşanan başka bir olumsuzluk, bir kar küreme aracının raydan çıkmasıyla birlikte Yamagata tren hattındaki seferlerin geçici olarak aksamasına neden oldu.

Kamu yayıncısı NHK, Fukuşima kenti ve çevresindeki diğer bölgelere geçen haftadan bu yana devam eden yoğun kar yağışlarının etkili olduğunu aktardı. Bölgede yaşayanların ve tatilcilerin durumu endişe verici bir hal alırken, yetkililer çözüm için hızla çalışmalara devam ediyor.

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