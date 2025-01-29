Japonya'da Yol Çökmesi: Kamyonet Sürücüsünü Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Yol Çökmesi Olayı: Japonya'da Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeybatısında, bir kavşakta meydana gelen yol çökmesi sonucu bir kamyonet çukura düştü. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Devlet televizyonu NHK'nın bildirdiğine göre, 8 metre uzunluğundaki kamyonet, Saitama eyaleti Yaşio ilçesindeki bir kavşakta, yolun çökmesiyle oluşan derin bir çukura düştü. Olay, yerel saatle 09.40 sularında meydana geldi.

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek, yaklaşık 10 metre genişliğinde ve 6 metre derinliğindeki çukura inmek için harekete geçti. Ancak, yeni çökmelerin yaşanması sebebiyle kurtarma ekipleri kamyonetin kapısını açmayı başaramadı.

Kurtarma çalışmaları sırasında 2 itfaiye personeli yaralandı. Ayrıca, hem sürücü hem de itfaiyecilerin toprak altında kalma riski nedeniyle, çalışmalar geçici olarak durduruldu. Olay yerine gelen ekipler, çukurda biriken kanalizasyon suyunun da çalışmalara müdahale ettiğini belirtti.

Bugün yapılan müdahalelerle, inşaat vinçleri yardımıyla, kamyonetin kargo kasası bu sabah çukurdan çıkarılmayı başardı. Ancak, 70'li yaşlardaki sürücünün akıbeti hala bilinmemektedir.

Kanalizasyon Sistemi Kullanımına Dikkat

Aynı bölgede bugün daha büyük bir çukurun oluşması dikkatleri çekti. Kavşak çevresindeki restoran tabelalarının devrilmesi ve elektrik direklerinin çukura düşmesiyle birlikte, yol çöküntüsünün, eyaletin kara yolunun 10 metre altındaki bir kanalizasyon borusunun patlamasından kaynaklanmış olabileceği öne sürülmekte.

Bölgedeki doğalgaz borularının varlığı nedeniyle sakinlere tahliye uyarısı yapıldı. Ayrıca, 12 kentte yaşayan yaklaşık 1,2 milyon kişiye kanalizasyon sisteminin kullanılmaması çağrısı yapıldı.

Saitama Valisi Motohiro Ono, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöküntünün genişleme ihtimali konusunda endişelerini dile getirdi.

Olayın ardından güvenlik ve altyapı denetimlerinin artırılması bekleniyor.