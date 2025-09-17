Japonya, İsrail'in Gazze'ye Kara Saldırısını Kınadı

Japonya, İsrail'in Gazze'ye yönelik kara saldırılarını kınadı; bunun iki devletli çözümü zayıflatacağı ve insani krizi derinleştireceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:16
Japonya hükümeti, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal etmek için başlattığı kara saldırılarını kınayarak bu adımın iki devletli çözümün temelini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

İvaya Takeşi'nin tepkisi

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyini hedef alan saldırılarının yoğunluğunu artırmasına tepki gösterdi. Bakan İvaya, saldırıların Gazze'deki insani krizi daha da kötüleştireceğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İvaya'nın açıklamasında yer alan ifadesi şöyle: "İsrail'in iki devletli çözümün hayata geçirilmesine aykırı tüm tek taraflı adımlarını derhal durdurması ve ilgili ülkelerle müzakere masasına dönmesi gerekiyor."

Uluslararası hukuk ve acil çağrı

Japonya, İsrail'e uluslararası hukuka uyma çağrısı yaptı ve "İsrail'den, insani krizin sona erdirilmesi için derhal somut adımlar atmasını güçlü şekilde talep ediyoruz." ifadelerini paylaştı.

İsrail'in kara harekâtı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal etmek için kara saldırılarına başladığını açıklamıştı. Açıklamada, kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı ve üçüncüsünün ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.

