JASAT, Afyonkarahisar'da 41 Yaşındaki Zihinsel Engellinin Ölümünü Çözdü

Gözaltılar, itiraf ve tutuklama

Savcılık talimatıyla Aktaş'ın babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A. gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından yenge H.A. serbest bırakılırken, baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba K.A. ve oğlu B.A., sorgularında Aktaş'ı öldüğü gece dövdüklerini itiraf etti. Zanlılar, dövme gerekçesi olarak Aktaş'ın altını ıslatması ve söylenenleri yapmamasını gösterdi. İfadelerine göre şüpheliler, gece geç saatlerde Aktaş'ı dövdüklerini, sabaha karşı ise yatağında hareketsiz gördüklerini ve ardından 112'yi aradıklarını belirtti.

Önceki ihbarlar ve bakım süreci

Olayla ilgili olarak birkaç köy sakininin daha ihbarda bulunduğu, bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin eve gelerek tutanak tuttuğu ve Aktaş'ın bir bakımevine yerleştirilmesi için çalışma başlattıkları öğrenildi. Ancak Aktaş, bakımevine sevk gerçekleştirilemeden hayatını kaybetti.

