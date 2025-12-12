JASAT, Afyonkarahisar'da 41 Yaşındaki Zihinsel Engellinin Ölümünü Çözdü

JASAT, Afyonkarahisar'da 41 yaşındaki zihinsel engellinin ölümünün sırrını çözdü
Olay ve soruşturmanın seyri
Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde önceki gün yaşanan olayda, 41 yaşındaki Hıdır Aktaş ailesi tarafından yatağında hareketsiz bulunarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede Aktaş'ın öldüğü belirlendi.
Olay yerinde çağrılan doktorun ilk değerlendirmesinde doğal ölüm raporu düzenlendiği iddia edilirken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüphelerini sürdürdü ve Aktaş'ın vücudunun farklı noktalarında darp izleri tespit etti. Savcılık talimatıyla Aktaş'ın babası K.A., ağabeyi B.A. ve yengesi H.A. gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından yenge H.A. serbest bırakılırken, baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba K.A. ve oğlu B.A., sorgularında Aktaş'ı öldüğü gece dövdüklerini itiraf etti. Zanlılar, dövme gerekçesi olarak Aktaş'ın altını ıslatması ve söylenenleri yapmamasını gösterdi. İfadelerine göre şüpheliler, gece geç saatlerde Aktaş'ı dövdüklerini, sabaha karşı ise yatağında hareketsiz gördüklerini ve ardından 112'yi aradıklarını belirtti. Olayla ilgili olarak birkaç köy sakininin daha ihbarda bulunduğu, bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin eve gelerek tutanak tuttuğu ve Aktaş'ın bir bakımevine yerleştirilmesi için çalışma başlattıkları öğrenildi. Ancak Aktaş, bakımevine sevk gerçekleştirilemeden hayatını kaybetti. BABA VE ABİ, ÇIKARILDIKLARI NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANMIŞTI (ARŞİV)
Gözaltılar, itiraf ve tutuklama
Önceki ihbarlar ve bakım süreci
