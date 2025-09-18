Kabataş'ta Tramvay Çarpması: Yaralı Kurtarıldı, Kaza Anı Kamerada

Kabataş'ta tramvay çarpması: Yaralı kurtarıldı, kaza anı kayıtta

GÜNCELLEME: Kabataş tramvay durağında yaşanan kaza sonrası bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluk ile tramvayın arasında sıkışan kişiyi kurtardı.

Olayın gelişimi

Kabataş tramvay durağında, karşıya geçmeye çalışan bir yayaya tramvay çarptı. Demir korkuluk ile tramvayın arasında sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza anı görüntüleri

Güvenlik kamerası görüntüsü eklendi. Görüntüde, kırmızı ışığa rağmen koşarak yola çıkan yayanın yolu geçerek tramvay hattına girmesi, burada tramvayı gördüğü anda duraklaması ve aracın yayaya çarptığı anlar yer alıyor.