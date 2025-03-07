Kadıköy Belediye Meclisi'nde Süre Kısıtlaması Tartışması

Kadıköy Belediye Meclisi'nde, Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş ile AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili arasında, konuşma süreleri üzerinde yaşanan tartışma dikkat çekti. Mart ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Kurtuluş'un başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan Bilgili, kendisinden önceki CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'in 'rüşvetin sıradanlaştığı' söylemine yanıt verdi. Bilgili, "Rüşvetin sıradanlaşması konusunda size hak veriyorum. Öncelikle bir belediye başkanlarınıza bakın. Üç belediye başkanınız, 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet alma' suçlarından şu anda tutuklu yargılanıyor" dedi.

Türkiye’nin sağlık yatırımları ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bilgili, konuşmasının bir kısmında süre kısıtlaması ile ilgili sitemde bulundu. Konuşması sırasında Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş'un, her konuşmacının beş dakika ile sınırlı olduğunu belirtmesi üzerine Bilgili, daha önceki konuşmaların sürelerinin daha uzun olduğunu vurgulayarak, "Neden benim konuşmamın süre kısıtlaması oluyor?" diye sordu.

Yaşanan gelişmeler sonrasında Bilgili'nin süresi dolduğunu hatırlatan Kurtuluş, mikrofonunu kapattı. Bilgili'nin bu duruma itiraz etmesi üzerine Kurtuluş, teknik ekibinden canlı yayının kesilmesini istedi. Tartışmanın tırmanmasıyla Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına" ifadelerini kullandı.

Bunların ardından Bilgili, salonu terk etti. Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.