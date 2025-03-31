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Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda Seferler Durduruldu! Kazaya Dikkat Edin

Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda, bir trafik kazası nedeniyle seferler iptal edildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 19:55
Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda Seferler Durduruldu! Kazaya Dikkat Edin

Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'nda seferler, güzergâh üzerinde meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle şu an yapılamıyor. Yolcuların mağdur olmaması için dikkatli olmaları öneriliyor.

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı güzergahında kara yolu aracının kaza yapması nedeniyle seferler yapılamamaktadır." ifadeleri yer aldı. Bu durum, hattı kullanan yolcular için önemli bir aksama oluşturmakta.

Gelişmelerin takip edilmesi ve alternatif ulaşım yöntemlerinin göz önünde bulundurulması tavsiye ediliyor.

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