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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yeni Başkanı Dr. Canan Sarı Oldu

Dr. Canan Sarı, KADEM'in 5. Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile yönetim kurulu başkanı seçildi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 19:58
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yeni Başkanı Dr. Canan Sarı Oldu

KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI'NA YENİ BAŞKAN

Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) 5. Genel Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlikte, Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 7 yıllık başkanlık görevini Dr. Canan Sarı'ya devretti.

Yeni Dönem İçin Umut Verici Açıklamalar

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, genel kurulda yaptığı açıklamada, vakfın ulusal ve uluslararası alanda gösterdiği başarıları vurguladı. Bayraktar, "Attığımız büyük adımlarla model bir sivil toplum kuruluşu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu anlamda bu yürüyüşte gönüllülerimizle güçlüyüz," dedi.

Gümrükçüoğlu, başkanlık süresinde, Türkiye'deki öncü sivil toplum hareketlerinden biri olarak kadınların toplumsal hayatta yer alması ve haklarının korunması için mücadele ettiklerini belirtti. Özellikle son birkaç yılda hayata geçirilen projelerin, toplumsal dönüşüm açısından önemli adımlar olduğunu ifade etti.

Dr. Canan Sarı'nın Vizyonu

Genel kurulda konuşan Canan Sarı, "Güçlü kadın olmadan güçlü aile, güçlü aile olmadan da güçlü bir toplum ve devlet inşa edilemez," diyerek kadınların eğitim ve üretime katılımını teşvik edecek projelere daha fazla kaynak ayıracaklarını açıkladı. Ayrıca, hak ihlalleri ve adaletsizlikle kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

Sarı, dünya genelindeki kadınların haysiyetlerini korumak için azimle çalıştıklarını vurguladı ve uluslararası platformlardaki işbirliklerine önem verdiklerini ifade etti. "Bizler kadınların güçlenmesini yalnızca ulusal sınırlar içinde değil, uluslararası bir dayanışma çerçevesinde de ele alıyoruz," dedi.

KADEM'in Geleceği

KADEM'in yeni yönetim kadrosuyla birlikte daha güçlü adımlar atacağına inanan Sarı, genel kurulda 294 delegenin katıldığı oylama sonucunda başkan seçildi. "Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet" sloganıyla 2013 yılından beri kadınların her alanda var olmaları için mücadele eden KADEM, genel kurul sonrası aile fotoğrafı çekimleriyle etkinliği sonlandırdı.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 5. Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 5. Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

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