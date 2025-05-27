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Kağıthane'de Patlayıcı Madde Atılması: 7 Yaralı

Kağıthane'de bir restorana atılan patlayıcı madde nedeniyle 7 kişi yaralandı, 3'ü ağır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 05:51
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 05:51
Kağıthane'de Patlayıcı Madde Atılması: 7 Yaralı

Kağıthane'de Patlama: 7 Yaralı

Kağıthane'de, bir restoran ve eğlence mekanı olarak hizmet veren iş yerine patlayıcı madde atılması sonucu 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay, Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'ndeki 5 katlı binanın ikinci katında gerçekleşti.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda, yaralananlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Olay yerine intikal eden çok sayıda polis ve ambulans, gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak alanın güvenliğini sağladı ve araçların altını araştırdı. Bomba arama köpeğiyle yapılan taramalar sonucunda başka bir tehlike bulunmadığı bildirildi.

Yaralılara yönelik durum değerlendirmesi devam ederken, ekipler çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine patlayıcı madde atılması...

Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine patlayıcı madde atılması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine patlayıcı madde atılması...

Kağıthane'de restoran ve eğlence mekanı olarak kullanılan iş yerine patlayıcı madde atılması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

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