Kağıthane Millet Kıraathaneleri: Gençlerin Sınav ve Çalışma Merkezi

Kağıthane’deki beş Millet Kıraathanesi, sessiz ve konforlu ortamlarıyla gençlerin sınav hazırlığı, araştırma ve grup çalışmaları için tercih ediliyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:02
Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Millet Kıraathaneleri, sınav dönemlerinde gençlerin en çok tercih ettiği çalışma alanları arasında öne çıkıyor. Sessiz, güvenli ve konforlu ortamlarıyla bu merkezler; ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyen öğrenciler için ideal bir atmosfer sunuyor.

Beş noktada zengin içerik

Kağıthane’nin Emniyetevleri, Hamidiye, Sultan Selim, Merkez ve Gültepe Mahallelerinde bulunan beş farklı Millet Kıraathanesi, modern yapıları ve zengin kaynaklarıyla dikkat çekiyor. Her yaştan vatandaşa açık bu merkezlerde binlerce kitap, ferah çalışma salonları, toplantı odaları ve ücretsiz internet erişimi yer alıyor. Öğrencilerin motivasyonunu artıran gün boyunca sıcak çay ve çorba ikramı gibi hizmetler de sunuluyor.

Kıraathaneler yalnızca bireysel çalışmalar için değil; grup ödevleri, sunum hazırlıkları ve kültürel etkinlikler için de aktif olarak kullanılıyor. Edebiyat, bilim, tarih ve kişisel gelişim gibi birçok alanda sağlanan kaynaklar, gençlerin eğitim sürecine doğrudan katkı sağlıyor.

Belediye desteği ve eğitim vurgusu

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, kıraathanelerin gençler için önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Millet Kıraathaneleri’miz gençlerimizin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine destek olan nitelikli mekanlar arasında yer alıyor. Öğrencilerimiz burada huzurlu bir ortamda ders çalışabiliyor, bilgiye kolayca ulaşabiliyor. Biz de onların eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olacağız".

Kağıthane Belediyesi, gençlerin eğitimine ve sosyal yaşamına destek sunan projeleriyle ilçede yaşam kalitesini artırmayı sürdürürken, Millet Kıraathaneleri bu çabanın somut örnekleri arasında yer alıyor.

