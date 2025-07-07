Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde Aşure Günü Etkinliği

Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde Aşure Günü Kutlaması

Kahire Yunus Emre Enstitüsü, Aşure Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Programa, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile birçok büyükelçilik ve enstitü personeli katıldı. Ayrıca, Türk dili öğrenen çok sayıda öğrenci de etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte Paylaşma ve Dayanışma Vurgusu

Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Satiye Karaalioğlu, Aşure Günü'nün İslam tarihinde derin anlamlar taşıdığını belirtti. Karaalioğlu, bu özel günün paylaşmanın, dayanışmanın ve bir arada yaşama kültürünün önemli bir sembolü olduğunu dile getirdi. Aşurenin, farklı malzemelerin bir araya getirilmesiyle hazırlandığını hatırlatarak, toplumun çeşitliliği ve farklılıklarıyla birleşerek tek bir bütün oluşturabileceğinin altını çizdi.

Türk ve Mısırlı Paylaşma Kültürü

Karaalioğlu, Türkiye ve Mısır'da Aşure Günü'nde komşulara aşure dağıtılmasının her iki ülkenin paylaşma kültürünü ve aralarındaki köklü kültürel bağları yansıttığını ifade etti.

Büyükelçi Şen'in Mesajı

Büyükelçi Salih Mutlu Şen de etkinlikte Aşure Günü'nün Türk kültüründeki önemine vurgu yaptı. Aşurenin sadece bir tatlı değil, aynı zamanda birliği, beraberliği ve bereketi simgeleyen kültürel bir ritüel olduğunu belirtti. Aşurenin komşularla, dostlarla ve akrabalarla paylaşılması geleneğinin, İslam aleminde birliğin korunmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Programa Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (sağda), çok sayıda büyükelçilik ve Yunus Emre Enstitüsü personeli ile enstitüde Türk dili öğrenimi gören çok sayıda öğrenci katıldı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi. Programa Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen (sağda), çok sayıda büyükelçilik ve Yunus Emre Enstitüsü personeli ile enstitüde Türk dili öğrenimi gören çok sayıda öğrenci katıldı.