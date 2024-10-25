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Kahramankazan'a Kahraman Unvanı Verilişinin 8. Yılı Kutlandı

Kahramankazan ilçesi, 15 Temmuz darbe girişimindeki kahramanlıklarıyla 8. yılını kutladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 17:40
Kahramankazan'a Kahraman Unvanı Verilişinin 8. Yılı Kutlandı

Kahramankazan’a “Kahraman” Unvanı Verilişinin Yıldönümü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin durdurulduğu önemli yerlerden biri olan Kahramankazan, bu yıl TBMM tarafından verilen “Kahraman” unvanının 8. yılını bir törenle kutladı.

Tören Detayları

Kahramankazan Belediyesi önünde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kenan Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen ile gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, öğrencilerin “15 Temmuz” konulu şiirleriyle devam etti.

Belediye Başkanı'nın Mesajı

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazanlı olmaktan duyduğu gururu ifade ederek, “Memleketimize göz diken tüm düşmanlara karşı burası bir er meydanı” dedi.

Dernek Başkanından Açıklama

Kahramankazan 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik terör saldırısına kınama mesajı gönderdi. Akın, bu tür hain saldırıların karşısında duracaklarını vurgulayarak, “Kahramankazan halkı, ferasetiyle ve cesaretiyle bu unvanı almıştır” dedi.

Program, şehitler için dua edilerek sona erdi.

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