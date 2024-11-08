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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

KSÜ Rektörü Alptekin Yasım, akademik yıl açılışında eğitimdeki başarılarını vurguladı ve yüz yüze eğitime geçişin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 13:42
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım'ın katılımıyla, üniversitenin Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde akademik yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

Rektör Yasım'dan Açıklamalar

Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, konuşmasında, "Üniversitemizde fiziki mekan olarak bazı sıkıntılar yaşanıyor olsa da eğitim-öğretim konusunda herhangi bir sorun yoktur. Tüm öğretim üyelerimiz ve yönetim kadromuz, en iyi şekilde eğitim hizmeti vermeye hazırdır" dedi.

32 Binden Fazla Öğrenci

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin, 13 fakülte, 2 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 3 lisansüstü eğitim enstitüsü ile beraber toplamda 32 binden fazla öğrenciye ev sahipliği yaptığını belirten Yasım, üniversitenin bölgenin en büyük yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu vurguladı.

Yüz Yüze Eğitime Dönüş

6 Şubat depremlerinin ardından, üniversitenin devletin çabaları ile yüz yüze eğitime başlamış olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Yasım, "Bu yıl itibarıyla tamamen yüz yüze eğitimle üniversitemiz, öğrencilerle coşku dolmuştur. Bu durum bizlere büyük bir sevinç vermektedir" şeklinde konuştu.

Ödül Töreni ve Açılış Dersi

Program, ödül ve cübbe giyme töreninin ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci'nin verdiği açılış dersi ile sona erdi.

Törene Katılanlar

Açılış törende, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ile İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman gibi önemli isimler de yer aldı.

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