Kahramanmaraş'ta 6 Sürücü Tehlikeli Hareketlerle Yakalandı

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye atan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 6 sürücü jandarma tarafından yakalandı; TCK 179/2 kapsamında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:19
Kahramanmaraş'ta 6 Sürücü Tehlikeli Hareketlerle Yakalandı

Kahramanmaraş'ta tehlikeli sürüşe müdahale: 6 kişi yakalandı

Jandarma Trafik ve Siber Şube ekipleri devrede

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye atarak o anları sosyal medyada paylaşan 6 sürücü, İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve Siber Şube ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilip yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre ekiplerin yürüttüğü soruşturmada 6 araç sürücüsü belirlendi. Sürücülere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Ayrıca şahıslar hakkında Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma (TCK 179/2) suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan trafikteki tehlikeli sürüş anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir otomobilin ateş çıkararak ilerlemesi ile motosikletli sürücülerin tehlikeli hareketleri yer aldı; bu kayıtlar soruşturmada delil olarak kullanıldı.

