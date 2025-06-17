Kahramanmaraş'ta Bitkisel Yağ Yüklü Tırda Yangın Satıldı

Kahramanmaraş'ta Yangın Faciası

Kahramanmaraş'ta 27 ATP 970 plakalı bitkisel yağ yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde, Pazarcık ilçesi Çöçelli mevkisinde şarampole devrildi ve alev aldı.

Sürücü Kurtarıldı

Tırın sürücüsü R.K., çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın Söndürme Çalışmaları

Yangın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, söndürme işleminin ardından soğutma çalışmalarına da başladı.

Trafik Durumu

Yangın nedeniyle TAG Otoyolu Gaziantep batı gişeleri, trafik ekipleri tarafından bir süre ulaşıma kapatıldı. Ancak söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol kontrollü olarak tekrar açıldı.

Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen bitkisel yağ yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen bitkisel yağ yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.