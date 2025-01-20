Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Hasar Gören Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında yaşanan yıkımın ardından, hasarlı binaların yıkımı hızla sürüyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan yapıların enkaz kaldırma çalışmaları devam etmekte.

Onikişubat İlçesinde Yıkım İşlemleri

Özellikle Onikişubat ilçesi Ali Sezal Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı apartman, iş makineleri yardımıyla güvenli bir şekilde yıkıldı. Bu kapsamda, yıkım işlemlerinin ardından hafriyat, iş makineleri aracılığıyla kamyonlara yüklenerek belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Yetkililer, yıkım çalışmalarının başta depremzedeler olmak üzere tüm vatandaşların güvenliği için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguluyor. Ekipler, sürecin bir an önce tamamlanması ve bölgenin yeniden yapılandırılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.