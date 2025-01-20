Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkımı sürüyor, ekipler enkaz kaldırma işlemlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:04
Kahramanmaraş'ta Depremzedeler İçin Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Hasar Gören Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında yaşanan yıkımın ardından, hasarlı binaların yıkımı hızla sürüyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan yapıların enkaz kaldırma çalışmaları devam etmekte.

Onikişubat İlçesinde Yıkım İşlemleri

Özellikle Onikişubat ilçesi Ali Sezal Bulvarı üzerinde bulunan 9 katlı apartman, iş makineleri yardımıyla güvenli bir şekilde yıkıldı. Bu kapsamda, yıkım işlemlerinin ardından hafriyat, iş makineleri aracılığıyla kamyonlara yüklenerek belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Yetkililer, yıkım çalışmalarının başta depremzedeler olmak üzere tüm vatandaşların güvenliği için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguluyor. Ekipler, sürecin bir an önce tamamlanması ve bölgenin yeniden yapılandırılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA, Kolombiya'da Sel Felaketinden Etkilenen 8,500 Kişiye Yardım Ulaştırdı
2
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın Hakkında Adli Kontrol Talebi
3
Libya Ekonomi Bakanı: Türkiye Ticari Olarak Birinci Ortağımız
4
Yozgat'ta Kaçak Kazı Operasyonunda 5 Gözaltı ve 51 Tarihi Eşya Ele Geçirildi
5
Kahramanmaraş'ta 642 Cep Telefonu Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı
6
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı
7
Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!