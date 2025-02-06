Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi'nin İnşası Tamamlandı: Yeni Bir Başlangıç

Kahramanmaraş’ta Yeni Konut Projesi Tamamlandı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle inşa edilen 32 bloktan oluşan yeni konut projesinin inşası başarıyla tamamlandı.

Depremin Yıkıcı Etkileri

Asrın felaketi olarak adlandırılan Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 1,480 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olay sonrası, yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa etmek için çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Sitenin Özellikleri

Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker yaptığı açıklamada, sitenin inşasında güvenlik ve konfor ön planda tutulduğunu belirtti. Site, 3,856 kazık kullanılarak güçlendirilmiş bir zemin üzerine inşa edildi. Ayrıca site içerisinde yürüyüş yolları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun parkları gibi sosyal tesisler de bulunuyor.

Hak Sahiplerine Teslimatlar Başladı

Gerçekleştirilen kura çekimi ile 678 dairenin yanı sıra 99 ticari alanın hak sahiplerine teslim işlemleri devam etmektedir. Sıfırdan inşa edilen bu konutlar ile depremzede vatandaşlar, güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşuyor.

Hatıralar ve Yeni Umutlar

Depremzede Özer Budak ise bu yeni inşaatta görev aldığını belirtirken, yaşadığı acının izlerini taşıdığını ifade etti. Budak, depremin 17. saniyesinde yıkılan binasında insanlar için yaşanan korku ve çaresizlik anlarını unutmadığını vurguladı. "Çöken enkazın içindeki çığlıklar hala kulağımızda," diyen Budak, yeni konutların bir umut ışığı olduğunu sözlerine ekledi.