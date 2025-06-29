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Kahramanmaraş'ta Filistin Dayanışma Gecesi İlgilileri Buluşturdu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Filistin Dayanışma Gecesi, önemli konukları ve etkileyici konuşmaları ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 00:45
Kahramanmaraş'ta Filistin Dayanışma Gecesi İlgilileri Buluşturdu

Kahramanmaraş'ta Filistin Dayanışma Gecesi Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, Filistin Dayanışma Gecesi etkinliği, Dulkadiroğlu Belediyesinin öncülüğünde Murat Akkurt Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik, İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda, Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser, Gazze'de yaşanan zorlukları aktardı. Abunasser, "En yakın akrabam yaralandı, bugün hastaneden çıktı. Filistinlilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları dile getirerek, yaşanan dram ve kaos ortamını gözler önüne serdi." dedi.

Dr. Abunasser, Filistinlilerin yardıma ulaşmadaki güçlüklerine dikkat çekti ve "Son günlerde yardımların içinden uyuşturucu hapların çıktığına tanık oluyoruz. Filistinli aç susuz yardıma ulaşmaya çalışırken, bu yardımcı malzemelerin içerisine karıştırılan zararlı maddeler onları daha da tehlikeye sokuyor." diye konuştu.

Bu zorluklara rağmen Filistinlilerin direnişinin sürdüğünü belirten Abunasser, "Bir baba, çocuklarına 1 kilogram un götürebilmek için saatlerce sırada bekliyor. Evini kaybedenler yeniden inşa ediyor ve bu da bir direnişin göstergesi." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, tarihçi-yazar Mustafa Armağan, Filistin meselesinin tarihi ve toplumsal yönlerini ele alarak katılımcılara bilgi sundu. Programa Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da katılarak destek verdi.

Kahramanmaraş'ta "Filistin Dayanışma Gecesi" gerçekleştirildi. Programa Filistinli akademisyen Dr....

Kahramanmaraş'ta "Filistin Dayanışma Gecesi" gerçekleştirildi. Programa Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser ile tarihçi-yazar Mustafa Armağan konuşmacı olarak katıldı.

Kahramanmaraş'ta "Filistin Dayanışma Gecesi" gerçekleştirildi. Programa Filistinli akademisyen Dr....

Kahramanmaraş'ta "Filistin Dayanışma Gecesi" gerçekleştirildi. Programa Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser ile tarihçi-yazar Mustafa Armağan konuşmacı olarak katıldı.

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