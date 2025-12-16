Kahramanmaraş'ta Kadınlar Büyükşehir Atölyelerinde Meslek Öğreniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Atölyelerinde Kadınlar Meslek Ediniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kadın Sanat ve Yaşam Merkezi Atölyeleri'nde 8 farklı kursta 310 kadına eğitim veriliyor. Atölyeler, katılımcılara yalnızca yeni hobiler ve meslekler kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda sosyalleşme, yeni arkadaşlıklar kurma ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşma imkânı da sunuyor.

Eğitimler ve faaliyetler

Atölyeler, Üngüt Cemile Akkoyun Millet Konağı, Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi ve Karaziyaret Sosyal Tesisi olmak üzere üç ayrı merkezde faaliyet gösteriyor. Tezhip sanatı, çini, yapay çiçek yapımı, geleneksel Türk el nakışları, giyim, sim sırma, ahşap boyama ve kâğıt rölyef atölyelerine toplam 310 kadın katılım sağlıyor.

Alanında uzman usta öğreticiler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerle kadınlar, geleneksel ve modern el sanatlarını öğreniyor, el becerilerini geliştiriyor ve özgün ürünler ortaya koyuyor.

Ekonomik ve sosyal katkılar

Üretilen ürünlerin satışa sunulmasıyla kursiyerler ekonomik gelir elde etme fırsatı yakalıyor; bu süreç, kadınların aile bütçelerine katkı sağlamalarına ve ekonomik hayatta daha aktif rol almalarına zemin hazırlıyor.

Kursiyerlerin deneyimleri

Beyza Kılıç (yapay çiçek kursu): "Bu kurs sabır, özen ve emek gerektiriyor. Bu süreçte stres yönetimimi çok daha iyi yapmayı öğrendim ve çok güzel arkadaşlıklar edindim."

Fatma Kavak (organizasyon işiyle ilgileniyor): "Ürünlerimi artık kendim yapmak istedim. Bu kurs sayesinde ihtiyacım olan ürünleri kendim üretebileceğim."

Özlem Şan (sim sırma ve el sanatları atölyeleri): "Evde zamanımızı boşa geçirmek yerine buraya geliyoruz. Kendimize yeni kazanç kapıları açıyoruz. Öğrendiğimiz işleri satarak gelir elde edebilme şansımız oluyor."

Nuran Ekiz: "Burada öğrendiklerimizi çocuklarımıza ve çevremize aktarıyoruz. İlerleyen zamanlarda kendi atölyemi kurup aileme ekonomik katkı sağlamayı hedefliyorum."

Aynur Tuncer (çini ve resim sanatı) atölyelerin sosyal yönüne vurgu yaptı.

Aysel Köse (kâğıt rölyef): "Bu kursun açıldığını duyduğumda çok mutlu oldum. Ürettiğimiz işlerden büyük keyif alıyoruz."

Şeyma Topuz ise evdeki eski ürünlerini değerlendirme imkânı bulduğunu anlattı.

Eğitimler tüm hızıyla sürüyor; yüzlerce kadın hem üretmenin hem de birlikte güçlenmenin mutluluğunu yaşıyor.

