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Kahramanmaraş'ta Kar ve Tipi 199 Kırsal Mahalle Yolunu Kapattı

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar ve tipiden dolayı 199 köy yolu ulaşıma kapandı. Olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken, mahsur kalan birçok vatandaş kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 01:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 01:58
Kahramanmaraş'ta Kar ve Tipi 199 Kırsal Mahalle Yolunu Kapattı

Kahramanmaraş'ta Kar ve Tipi Felaketi

Kahramanmaraş'ta, aniden etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sonucunda 199 kırsal mahalle yolu tamamen ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren tüm il genelinde kar yağışının ve tipinin etkili olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, olumsuz hava koşullarıyla mücadele etmek için 1234 personel ve 493 araç ile saha çalışmaları yürütülmektedir.

Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Yapılan çalışmalar sonucunda, 2105 vatandaş mahsur kaldıkları yerden kurtarılmıştır. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları 392 ihbar üzerinde 150 vatandaşı; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 599 araçta 1895 vatandaşı; AFAD ekipleri ise 118 ihbar değerlendirip 90 vatandaşı kurtarmıştır.

Kapalı Yollar ve Enerji Kesintileri

Açıklamada, Kahramanmaraş'ın 7 ilçesi'ndeki kırsal mahallelerde yolun kapandığı, Onikişubat'ta 6, Afşin'de 56, Andırın'da 5, Ekinözü'nde 18, Elbistan'da 47, Göksun'da 60, Çağlayancerit'te 2 ve Nurhak'ta 5 olmak üzere toplam 199 kırsal mahalle yolu'nun trafiğe kapalı olduğu belirtildi. Ayrıca, 23 mahalle ve 694 trafo olumsuz hava koşullarından etkilenmiş olup, 49,217 abone'ye enerji verilemiyor.

Güvenlik Önlemleri ve Hayat Kaybı

Kar yağışı nedeniyle olumsuz olaylar da yaşandı. 16 kişi karbondioksit zehirlenmesi yaşarken, çatı uçmasından kaynaklanan 5 travma vakası meydana geldi ve bu olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı. Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 12 saat kapalı kalan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Göksun-Sarız bölümü trafiğe açıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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