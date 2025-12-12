DOLAR
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yanıp Hurdaya Döndü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil alev aldı; itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın incelemeye alındı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:55
Dulkadiroğlu Dereköy Mahallesi'nde araç yangını

Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi sınırlarında seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün dumanları fark etmesi üzerine araçtan inerek yardım istediği belirtildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden Dulkadiroğlu İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sonucu otomobilin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlattı.

