Kahramanmaraş Valiliği'nden şehit ailesinin çadırda kaldığı iddialarına yanıt

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda oturduğu iddiası gerçeği yansıtmıyor. Kahramanmaraş Valiliği, bu haberlerin asılsız olduğunu ve ailenin evinde yaşadığını açıkladı.

Şehit Özdemir'in ailesinin çadırda oturduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Valilik, bu konuda açıklama yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kahramanmaraş'ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız konteyner kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir. Şehit haberinin ailesine ulaştırılmasının hemen sonrasında Kahramanmaraş Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından mahallede bulunan taziye evi, tören alanı ve taziye yeri olarak belirlenmiştir.

Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve kalıcı köy konutlarını yapmaktadır. Konutların, depremzede vatandaşlarımıza teslim edilmesi için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için kalıcı köy konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir. Lütfen asılsız ve algı amaçlı paylaşımlara itibar etmeyelim."

PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ MÜSLÜM ÖZDEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi. Aynı çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in naaşı ise Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

Teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi. Pençe-Kilit Harekatı'nın yapıldığı bölgede, üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çarpışan 23 yaşındaki şehidimiz için tören düzenlendi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in naaşı, askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na indirildi. Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi'nde düzenlenen törene, şehidin yakınları, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, milletvekilleri, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve askeri ve mülkü yetkililer katıldı. Törene binlerce vatandaş da destek verdi.

Cenaze namazı için imamın helallik istemesinin ardından Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında mahalle mezarlığına götürüldü. Şehidimiz, burada büyük bir hüzünle defnedildi.

Yarın cenazesi kaldırılacak olan Kahramanmaraşlı şehit Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi de morga konuldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA TERÖRE LANET YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Terör ve İsrail'in saldırılarına tepki göstermek için Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşları yürüyüş organize etti. Yürüyüşe katılan vatandaşlar Türk bayrakları taşıyarak şehitler ve Gazze için destek mesajları verdi.

Terörü protesto etmek için Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde bir araya gelen vatandaşlar, teröre karşı sloganlarla tepkilerini dile getirdiler.