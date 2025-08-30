DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.465.234,28 -0,95%

Kaja Kallas: AB'nin İsrail'e Yaptırım Kararı İçin 'Pek İyimser' Değilim

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gymnich öncesi Kopenhag'da, AB'nin İsrail'e yaptırım kararı alması konusunda 'pek iyimser' olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:37
Kaja Kallas: AB'nin İsrail'e Yaptırım Kararı İçin 'Pek İyimser' Değilim

Kaja Kallas: AB'nin İsrail'e Yaptırım Kararı İçin 'Pek İyimser' Değilim

Gymnich öncesi Kopenhag'da kritik değerlendirme

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birliğin İsrail'e yaptırım kararı alma olasılığı konusunda 'pek iyimser' olmadığını açıkladı. Kallas bu değerlendirmeyi, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta düzenlenecek Gymnich formatlı AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptı.

Kallas, bakanlarla yapılacak görüşmelerde Ukrayna, dondurulmuş Rus varlıkları, Gazze'deki insani durum ve İran konularının ele alınacağını belirtti. Gazze'deki durumun hâlâ çok sorunlu olduğunu vurgulayan Kallas, bölgeden İsrail'in Gazze'yi 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan etmesi gibi 'pek umut verici' olmayan haberler geldiğini söyledi.

AB'nin İsrail'i hedef alan bir yaptırım paketi oluşturup oluşturmayacağı sorusuna Kallas, "Pek iyimser değilim, çünkü Horizon programına katılımları konusunda oldukça hafif olan bizim önerdiğimiz seçenekte bile, orada bile nitelikli çoğunluğu sağlayamıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Kallas ayrıca, yaptırım kararı alınmamasının Birliğin bu konuda bölünmüş olduğu sinyalini göndereceğini belirterek, "Bölünmüş olduğumuzda, tek bir sesimiz olmaz ve bu konuda tek bir sesimiz olmazsa, küresel sahnede sesimiz olmaz. Dolayısıyla, bu kesinlikle çok sorunlu bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Gymnich toplantısında ayrıca AB Komisyonu'nun İsrail'in Horizon Europe isimli araştırma ve kalkınma fonlarından çıkarılması önerisinin görüşülmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter
2
Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması
3
Gazze Yakınında Patlama: 7 İsrail Askeri Yaralandı
4
Konya ve Çevre İllerde 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Düzce'de 2 Gündür Kayıp 81 Yaşındaki Kadın Fındık Bahçesinde Sağ Bulundu
6
30 Ağustos Zafer Bayramı Doğu'da Coşkuyla Kutlandı: Van, Bitlis, Hakkari, Muş
7
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta