Kaja Kallas: AB'nin İsrail'e Yaptırım Kararı İçin 'Pek İyimser' Değilim

Gymnich öncesi Kopenhag'da kritik değerlendirme

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birliğin İsrail'e yaptırım kararı alma olasılığı konusunda 'pek iyimser' olmadığını açıkladı. Kallas bu değerlendirmeyi, AB Dönem Başkanı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta düzenlenecek Gymnich formatlı AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde yaptı.

Kallas, bakanlarla yapılacak görüşmelerde Ukrayna, dondurulmuş Rus varlıkları, Gazze'deki insani durum ve İran konularının ele alınacağını belirtti. Gazze'deki durumun hâlâ çok sorunlu olduğunu vurgulayan Kallas, bölgeden İsrail'in Gazze'yi 'tehlikeli savaş bölgesi' ilan etmesi gibi 'pek umut verici' olmayan haberler geldiğini söyledi.

AB'nin İsrail'i hedef alan bir yaptırım paketi oluşturup oluşturmayacağı sorusuna Kallas, "Pek iyimser değilim, çünkü Horizon programına katılımları konusunda oldukça hafif olan bizim önerdiğimiz seçenekte bile, orada bile nitelikli çoğunluğu sağlayamıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Kallas ayrıca, yaptırım kararı alınmamasının Birliğin bu konuda bölünmüş olduğu sinyalini göndereceğini belirterek, "Bölünmüş olduğumuzda, tek bir sesimiz olmaz ve bu konuda tek bir sesimiz olmazsa, küresel sahnede sesimiz olmaz. Dolayısıyla, bu kesinlikle çok sorunlu bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Gymnich toplantısında ayrıca AB Komisyonu'nun İsrail'in Horizon Europe isimli araştırma ve kalkınma fonlarından çıkarılması önerisinin görüşülmesi bekleniyor.