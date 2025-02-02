Kaligrafi Sanatçısı Etem Çalışkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Etem Çalışkan'ın Vefatı ve Tören Detayları

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, 97 yaşında hayata veda ederek, son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze töreni, Levent Afet Yolal Camisi'nde gerçekleştirildi.

Ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı'nı yazan Çalışkan, unutulmaz bir Atatürk portresi çizerken, aynı zamanda Atatürk'ün imzasını stilize eden önemli bir sanatçı olarak tanındı. Törene, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat ve akademi dünyasından birçok isim katıldı.

Cenaze Töreninden Alıntılar

Cenaze namazının kılınmasının ardından Çalışkan'ın cenazesi, defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi. Gazeteci Mehmet Nuri Yardım, Çalışkan için "Onun hatırası hiçbir zaman unutulmayacak" diyerek, sanatçının Türk sanatına dostlukları, kaligrafik eserleri ve yeni nesillere ilham veren duruşuyla örnek bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Yardım, "Etem Çalışkan, kökü geçmişte olan bir sanat icra etti. Gençlere sanatı sevdirmek için ömrünü adamış biriydi," ifadelerini kullandı.

Büyük Bir Sanatçının Anısı

Çalışkan'ın eski çalışma arkadaşlarından gazeteci Seraceddin Zıddıoğlu, sanatı ve eserleri ile yeni nesillere ilham vermeye devam edeceğini belirtirken, Metin Özyıldırım da onunla uzun yıllar birlikte çalıştığını ifade etti. Özyıldırım, Çalışkan'ın karakalem çizimindeki ustalığı ve dostlukları ile unutulmaz bir isim olduğunu belirtti.

Çalışkan'ın kaligrafi sanatı üzerindeki etkisi ve gençleşmeye yönelik çabalarını aktaran Özyıldırım, "Bu insanlar kolay kolay yetişmez," diyerek önemli bir ustayı kaybetmenin üzüntüsünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, son yolculuğuna uğurlandı. Çalışkan için Levent Afet Yolal Camisi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi kaligrafi sanatçısı, ressam ve gazeteci Etem Çalışkan, son yolculuğuna uğurlandı. Çalışkan için Levent Afet Yolal Camisi'nde tören düzenlendi.