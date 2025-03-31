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Kamerun'da Müslümanlar Ramazan Bayramı Namazı İçin Camileri Doldurdu

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camileri doldurdu. Coşku ve gelenek dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:18
Kamerun'da Müslümanlar Ramazan Bayramı Namazı İçin Camileri Doldurdu

Kamerun'un başkenti Yaounde'de Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti. Ülkenin en büyük camilerinden biri olan Yaounde Merkez Camisi'nde toplanan Müslümanlar, bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak amacıyla dışarı çıkan Kamerunlu Müslümanlar, bayramlıklarıyla başkent sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu. Camideki yoğunluk dolayısıyla bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda ve bahçesinde, bazıları ise yollarda eda etti.

Namaz sonrası, çocuklara bayram harçlığı dağıtılırken aileler de anılarını ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafları çektirdi.

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