Kamuda Maaşlar Uçtu! Memur, Emekli, İşçi, Sosyal Yardım Alanlar Bakın Ne Kadar Alacak! İşte Zamlı Maaşlar

Kamuda yeni yılda maaşlar yüzde 50’ye yakın zamla fırladı. Ortalama memur maaşı 37 bin 500 lira, en düşük memur maaşı 33 bin 25 lira oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise refah payı bekliyor.

Milyonlarca asgari ücretliyi takiben bu hafta memur, işçi, özel sektör çalışanları, emekliler, sosyal yardım alanlar da maaş, aylık, gelir ve sosyal haklarında artış yaşayacak.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş’in haberine göre Zamlı maaş ve aylıklar 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla kesinleşecek.

Memurlar 15 Ocak’ta, işçiler 31 Ocak’ta, SSK emeklileri 17-26 Ocak’ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak’ta zamlı aylıklarını cebine koyacak.

Memura yüzde 50’ye yakın zamla birlikte kamuda ortalama maaş 37 bin 500 liraya, en düşük emekli aylığı bin 8 liraya, en düşük memur maaşı da 33 bin 25 liraya yükseldi.





Yeni yıl zamları, sosyal haklar, emeklilikte yeni dönemle ilgili dikkat çeken başlıklar şu şekilde:

Memurlara temmuz ayında yüzde 17.55+8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama maaş da 25 bin liraya ulaşmıştı. Yıl sonu için yüzde 65 zam beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 çıkacak. Memur ve emekliler için toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 15’lik zam var.

Bunun üzerine 6 aylık enflasyon farkı eklenecek. Memura yeni yılda verilecek zammın yüzde 50’yi aşması öngörülüyor. Bu yüzde 50’lik zam seyyanen artışın da dahil olduğu tutar üzerinden hesaplanacak.





Bu durumda 22 bin 17 lira olan en düşük memur maaşı 11 bin lira zamla 33 bin liraya, ortalama 25 bin lira alan bir memurun maaşı da 12 bin 500 lira zamla 37 bin 500 liraya çıkacak.

ÖĞRETMEN 40 BİN TL Yüzde 50’lik zam tahminine göre 9 bin 876 lira olan en düşük memur emekli aylığı bin 8 liraya çıkacak. Bekâr bir memurun aldığı 20 bin 337 lira olan maaşı 30 bin 565 liraya yükselecek.

Evli memurun aldığı 22 bin 17 lira ise 33 bin 25 lira olacak. Yüzde 50’lik zamla birlikte, bugün 26 bin 654 lira olan öğretmen (1/4) yeni yılda 39 bin 981 lira maaş alacak.





Evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli yakını aylığı gibi sosyal yardımlar da yapılan zam oranında artacak. 65 yaş aylığı 2 bin 348 liradan 3 bin 405 liraya, evde bakım yardımı 5 bin 97 liradan 7 bin 391 liraya, engelli yakını aylığı bin 874 liradan 2 bin 718 liraya çıkacak.

SSK, Bağ-Kur emeklileri enflasyon oranının yanı sıra refah payı zammı bekliyor. Çarşamba günü açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamının ardından refah payı zammıyla asgari ücrete yapılan zam oranına yakın bir artış yapılması bekleniyor. 7.500 lira olan en düşük emekli aylığının da 10 bin lirayı aşması öngörülüyor. Kök aylıklarda seyyanen düzenlemeyle kademeli artış bekleniyor.

Emeklilere zamla birlikte vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen aylıklar da yükselecek. Asgari ücretin 17 bin 2 liraya çıkmasının ardından işçiler yeni ücretlerini 31 Ocak’ta alacak.





Birinci derece memura ek gösterge düzenlemesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yapılacak düzenlemeyle kamu şefleri, teknikerler, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri gibi ek gösterge 2800’den 3600’e çıkacak, kamu çalışanları ve emeklilerinin hem geliri hem ikramiyesi artacak. Ancak yasal düzenlemenin ne zaman Meclis’e sunulacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.