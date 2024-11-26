Kanada, NATO'nun %2 Savunma Harcaması Hedefine Ulaşmak İçin Harekete Geçti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin askeri harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını gündeme getirerek, NATO'nun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) dayalı %2'lik savunma harcaması hedefine ulaşma yolunda olduklarını açıkladı.

Trudeau, dün Montreal'de gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi'nin 70. yıllık oturumunda yaptığı konuşmada, Kanada'nın askeri harcamalarını artırmaya yönelik açık bir hedef belirtti. "Dünyanın değiştiğini biliyoruz ve Kanada'nın müttefikleriyle birlikte bu değişikliklere hazır olması gerekiyor" dedi.

Askeri yatırım ve harcamaların somut olması gerektiğine dikkat çeken Trudeau, Kanadalıların NATO'nun farklı alanlarında liderlik yapma kapasitesine katkıda bulunacağına vurgu yaptı. Jeopolitik çatışmalar ve otoriterliğin yükselişi karşısında NATO'nun önemini vurgulayan Trudeau, "Kendimizi her gün NATO'ya ve belirsiz dünyada bizi güvende tutan ilkelere adamaya devam etmemiz gerekiyor" sözlerini kullandı.

Nisan ayı başında Trudeau, ordunun güçlendirilmesi amacıyla 20 yıl içinde 53,7 milyar dolar tutarında bir askeri harcama planı açıkladı. Ayrıca, önümüzdeki beş yıl için askeri harcamalara ayrılacak bütçenin 5,6 milyar dolar olduğu belirtildi. Ancak bu rakam, ülkenin askeri harcamalarını GSYH'nin %1,76'sına çıkaracak ve NATO'nun %2'lik hedefine ulaşmak için hala yeterli olmayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.