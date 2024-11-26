DOLAR
34,64 -0,2%
EURO
36,34 -0,03%
ALTIN
2.909,58 0,3%
BITCOIN
3.245.564,07 1,04%

Kanada, NATO'nun %2 Savunma Harcaması Hedefine Ulaşmak İçin Harekete Geçti

Kanada, NATO'nun %2'lik savunma harcama hedefini gerçekleştirmek için askeri harcamalarını artırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:01
Kanada, NATO'nun %2 Savunma Harcaması Hedefine Ulaşmak İçin Harekete Geçti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin askeri harcamalarını artırma konusundaki kararlılığını gündeme getirerek, NATO'nun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) dayalı %2'lik savunma harcaması hedefine ulaşma yolunda olduklarını açıkladı.

Trudeau, dün Montreal'de gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi'nin 70. yıllık oturumunda yaptığı konuşmada, Kanada'nın askeri harcamalarını artırmaya yönelik açık bir hedef belirtti. "Dünyanın değiştiğini biliyoruz ve Kanada'nın müttefikleriyle birlikte bu değişikliklere hazır olması gerekiyor" dedi.

Askeri yatırım ve harcamaların somut olması gerektiğine dikkat çeken Trudeau, Kanadalıların NATO'nun farklı alanlarında liderlik yapma kapasitesine katkıda bulunacağına vurgu yaptı. Jeopolitik çatışmalar ve otoriterliğin yükselişi karşısında NATO'nun önemini vurgulayan Trudeau, "Kendimizi her gün NATO'ya ve belirsiz dünyada bizi güvende tutan ilkelere adamaya devam etmemiz gerekiyor" sözlerini kullandı.

Nisan ayı başında Trudeau, ordunun güçlendirilmesi amacıyla 20 yıl içinde 53,7 milyar dolar tutarında bir askeri harcama planı açıkladı. Ayrıca, önümüzdeki beş yıl için askeri harcamalara ayrılacak bütçenin 5,6 milyar dolar olduğu belirtildi. Ancak bu rakam, ülkenin askeri harcamalarını GSYH'nin %1,76'sına çıkaracak ve NATO'nun %2'lik hedefine ulaşmak için hala yeterli olmayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da 3 Elti, 3 Çocuğa Koruyucu Aile Oldu
2
Kırklareli'de Geleneksel Pancar Pekmezi Üretimi Devam Ediyor
3
Kars'ta Çiftçiler Kar Yağmadan Pancarlarını Toplamak İçin Yarışıyor
4
Malatya'da Hayırseverler Depremde Yıkılan Camileri Yeniden İnşa Ediyor
5
Türkiye'de Yapay Zeka Destekli Yoğun Bakım Takibi Başlıyor
6
Yenidoğan Çetesi Davasında Tutuksuz Sanıklar Savunma Yapıyor
7
Uşak'ta Hadrianus'a Ait Tarihi Yazıt Bulundu

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası